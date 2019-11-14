Насмерть забил сковородой: ревнивца будут судить как за гибель любовницы, так и за избиение соперника

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-14T13:48:01+03:00

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Завершено расследование уголовного дела 30-летнего жителя чувашского города Шумерля. Мужчина обвиняется в гибели своей любовницы, а также в избиении своего соперника.

Как полагает следствие, вечером 28 августа этого года фигурант дела в квартире у 27-летней сожительнице по пьяни устроил скандал. Из ревности к ней он накинулся на находящегося там же 52-летнего соседа. Обвиняемый избил соперника. Тот убежал, но разъяренный отелло нагнал его и снова избил, в этот раз он для этого прихватил с собой сковороду. Потерпевший сумел забежать к себе в квартиру и закрыться там.

Ревнивец же вернулся к любовнице и той же сковородой избил ее. Он нанес женщине более 30 ударов, в том числе руками и ногами. От полученных травм потерпевшая вскоре скончалась на месте преступления.

- После возбуждения уголовного дела, мужчину отправили под стражу. Следует отметить, что в марте 2019 года он уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев к административному аресту на 10 суток, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Расследование завершено, все материалы дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU