В Марий Эл рано утром вспыхнул автомобиль
Пожар произошел в 4.42 на улице Пограничная в поселке Советский
Фото: pixabay.com
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В 4.42 в четверг, 14 ноября, на улице Пограничная в поселке городского типа Советский загорелся автомобиль. На место оперативно выехали пожарные.
- К тушению машины привлекались три человека и одна единица техники, - сообщает МЧС Марий Эл. - По оперативным данным, пострадавших в пожаре нет.
В результате ЧП автомобиль получил сильные повреждения. Причина пожара не уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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