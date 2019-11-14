В Марий Эл рано утром вспыхнул автомобиль

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-14T14:47:04+03:00

Пожар произошел в 4.42 на улице Пограничная в поселке Советский

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В 4.42 в четверг, 14 ноября, на улице Пограничная в поселке городского типа Советский загорелся автомобиль. На место оперативно выехали пожарные.

- К тушению машины привлекались три человека и одна единица техники, - сообщает МЧС Марий Эл. - По оперативным данным, пострадавших в пожаре нет.

В результате ЧП автомобиль получил сильные повреждения. Причина пожара не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU