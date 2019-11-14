Набережные Челны попали в топ-10 городов России, жители которых довольны местной властью

СЕГОДНЯ 18:38 2019-11-14T18:38:40+03:00

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Набережные Челны попали в топ-10 городов России, жители которых довольны работой местной власти. Соответствующее исследование среди городов с населением более 250 тысяч человек провел Финансовый университет при Президенте страны.

В общем рейтинге среди 78 городов Набережные Челны заняли шестое место. Доля тех, кто полностью или в основном согласен с тем, что местные власти много делают для благополучия жителей города 62%.

Также, татарстанский автоград заняли четвертое место среди городов России, чьи жители больше всего довольны активностью властей на благо людей. Еще Набережные Челны стали пятыми по качеству работы местной власти.

Татарстанский автоград вошел и в подрейтинг городов, чьи жители согласны с мнением, что они способны сильно влиять на местную власть.

ИСТОЧНИК KP.RU