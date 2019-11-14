На трассе М-7 "Москва-Уфа" в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель самосвала
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе М-7 "Москва-Уфа" в Мензелинском районе Татарстана. По предварительным данным, возле села Аю столкнулись два большегруза - самосвал "КАМАЗ" и фура "Скания".
Как сообщили "Комсомольской правде Казань" очевидцы аварии, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения и на встречке врезался в другой автомобиль.
На месте столкновения сразу погиб от полученных травм водитель самосвала. Мужчина, управлявший фурой, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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