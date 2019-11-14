В Марий Эл 82-летний велосипедист погиб, попав под колеса медицинского УАЗа
Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 ноября, в среду, в 8.30 в поселке Новый Торъял Новоторъяльского района республики. По предварительным данным, 82-летний велосипедист возле дома №48 на улице Кооперативная на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении медицинского УАЗа, который ехал по главной дороге.
- В результате столкновения велосипедист получил травмы, которые оказались смертельными, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - Он от полученных травм скончался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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