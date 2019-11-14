Администрация Чебоксар решила приватизировать 144 городских дерева

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-14T10:46:10+03:00

На продажу выставлены дубы, клены, липы, вязы и ива

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Администрация Чебоксар выставила на продажу 144 городских дерева, среди которых дубы, клены, липы, вязы и ива. Их начальная цена – 113,9 тысяч рублей. Постановление уже подписано сити-менеджером города Алексеем Ладыковым.

Диаметры стволов деревьев составляют от 8 до 72 сантиметров, а их высота – от 5 до 15 метров.

Покупатель будет выявлен посредством аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU