В Чувашии пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-14T10:28:02+03:00

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В среду, 13 ноября, 32-летний Максим Максимов ушел из дома в деревне Вудоялы, что в Ибресинском районе Чувашии, и пропал. О местонахождении мужчины ничего не известно до сих пор. Родные отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.

Максим ростом около 195 сантиметров имеет плотное телосложение и черные волосы. На момент пропажи на нем были черная шапка, зеленая куртка, черные штаны и черные калоши.

Всех, кто видел Максима Максимова, просьба сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU