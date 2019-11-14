2019-11-14T10:28:02+03:00
Происшествия

В Чувашии пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи

32-летний Максим Максимов ушел из дома в деревне Вудоялы 13 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В среду, 13 ноября, 32-летний Максим Максимов ушел из дома в деревне Вудоялы, что в Ибресинском районе Чувашии, и пропал. О местонахождении мужчины ничего не известно до сих пор. Родные отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.

Максим ростом около 195 сантиметров имеет плотное телосложение и черные волосы. На момент пропажи на нем были черная шапка, зеленая куртка, черные штаны и черные калоши.

Всех, кто видел Максима Максимова, просьба сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл 82-летний велосипедист погиб, попав под колеса медицинского УАЗа
В Татарстане во время пожара пострадала семья из трех человек
С начала 2019 года в Чувашии отловили 2 тысячи беспризорных собак
Казань выделит 15 миллионов рублей на разработку концепции запуска метробусов
Администрация Чебоксар решила приватизировать 144 городских дерева
15 ноября Вахитовский и Приволжский районы Казани останутся без света
В Чебоксарах спасатели сняли с крыши балкона кота
В Казани пройдет поэтический вечер Ларисы Рубальской
В Татарстане загорелась недействующая часовня
Попасть на матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Давосе можно за 10 франков
90-летняя пенсионерка из Ульяновска поменяла 150 тысяч рублей на билеты банка приколов
В казанский зоопарк «Река Замбези» поселили 7 египетских цаплей
14 ноября в Казани без осадков и до 3 градусов тепла
В Ульяновске временно перекроют для движения улицу Гимова
В Казань прибыл Ломоносовский обоз
Татарстанская таможня не пропустила санкционный хамон
В Казани передали в суд дело тату-мастера наркозакладчика, избившего полицейских
В Чувашии сотрудника колонии, где сидят террористы, заподозрили в том, что он забрал у зеков мобильники
Прокурор Чувашии предложил больше варить домашнего пива
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
В ЖК «Салават купере» достроили два новых детсада на 520 мест
В 43 школах Казани учителям не выдавали вовремя зарплату
Татарский театр кукол "Экият" отправится на фестиваль в Туркмению
«Вынуждены идти на крайние меры»: казанские перевозчики продают свои новые автобусы
За сутки в Ульяновске сбили четырех пешеходов, один погиб
Попросился переночевать: татарстанца задержали за убийство отчима
14 ноября в Вахитовского районе Казани пять домов на день оставят без света
Неэпидемический уровень: за неделю в Казани ОРВИ заболели 6 090 горожан