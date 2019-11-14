В Казани пройдет поэтический вечер Ларисы Рубальской

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-14T08:56:58+03:00

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Хорошая новость для любителей творчества Ларисы Рубальской - известная поэтесса проведет 2 декабря в КСК "Уникс" свой творческий вечер. Народное признание не мешают ей быть интересным собеседником и просто обаятельной женщиной. Огромное количество замечательных стихов Рубальской стали не менее замечательными песнями, которые знает и любит вся страна, тем более, что исполняют их лучшие артисты: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Алсу, Александр Малинин, Михаил Муромов – да разве всех перечислишь!

Своим талантом Лариса Рубальская успела поразить уже не одно поколение ценителей песен с хорошими стихами. Ее стихи, наполненные любовью и нежностью, близки и понятны каждому слушателю. Когда она рассказывает искренние истории о своей жизни, зал замирает, и создается впечатление, что она обращается к каждому из нас.

Встреча с любимой поэтессой обещает быть интересной и запоминающейся. В программе, конечно же, прозвучат стихи – и известные, и совсем новые. Лариса ответит на вопросы зрителей, и, конечно, споет.

ИСТОЧНИК KP.RU