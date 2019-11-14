В Татарстане загорелась недействующая часовня
Сообщение о возгорании в недействующем деревянном здании часовни на территории храма Казанской иконы Божией матери поступило к пожарным по телефону "112" в 13 ноября в 21.47. Возгорание на чердаке в доме 2 по улице Юности в Зеленодольске заметили прохожие, и сразу вызвали огнеборцев.
К приезду первых пожарных расчетов выяснилось, что угрозы распространения огня на соседние строения нет. С огнем быстро справились. Точные причины возгорания выясняются.
Пожар начался на чердаке часовниФото: МЧС Татарстана
- Погибших, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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