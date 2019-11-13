14 ноября в Казани без осадков и до 3 градусов тепла

13 Нояб. 18:37 2019-11-13T18:37:52+03:00

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В ближайшие сутки на территории Казани сохранится довольно ясная погода. Так, 14 ноября в Татарстане и его столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный, северный умеренный, с переходом на юго-восточный.

Ночью температура воздуха будет варьироваться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В Казани от 0 до 2 градусов ниже нуля. Днем 14 ноября в Татарстане синоптики прогнозируют от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В Казани – от 1 до 3 градусов со знаком «плюс».

- На дорогах республики местами на дорогах сохранится гололедица, - сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU