2019-11-13T18:22:43+03:00
Общество

В Ульяновске временно перекроют для движения улицу Гимова

Ограничение вступит в силу 14 ноября и продлится с 8 до 10 утра.
Владимир КРУПСКИЙ
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Движение будет ограничено на 2 часа.Движение будет ограничено на 2 часа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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14 ноября с 8:00 до 10:00 будет запрещён проезд автомобилей и других видов транспорта на улицу Гимова, о чём водителей оповестят соответствующие временные знаки.

Это связано с проведением на территории Ульяновска I Всероссийской конференции «Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция».

ИСТОЧНИК KP.RU

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