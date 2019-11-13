В Ульяновске временно перекроют для движения улицу Гимова
Ограничение вступит в силу 14 ноября и продлится с 8 до 10 утра.
Движение будет ограничено на 2 часа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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14 ноября с 8:00 до 10:00 будет запрещён проезд автомобилей и других видов транспорта на улицу Гимова, о чём водителей оповестят соответствующие временные знаки.
Это связано с проведением на территории Ульяновска I Всероссийской конференции «Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция».
ИСТОЧНИК KP.RU