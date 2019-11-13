В 43 школах Казани учителям не выдавали вовремя зарплату
В ходе проверки образовательных учреждений Казани прокуратура выявила факты несвоевременной выдачи зарплаты учителям. Это происходило в 43 школах.
- Установлено, что сроки выплаты заработной платы педагогам определены Исполкомом Казани два раза в месяц: 25-го числа текущего и 10-го числа следующего за расчетным месяцем. Между тем 3 416 работников образовательных учреждений Вахитовского и Приволжского районов Казани своевременно не получили ее за сентябрь текущего года, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
По итогам проверки надзорный орган в адрес и.о. начальника управления образования Казани внес представление об устранении выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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