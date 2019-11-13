2019-11-13T13:20:07+03:00
Общество

В 43 школах Казани учителям не выдавали вовремя зарплату

Нарушения выявили сотрудники городской прокуратуры
Олег ЛУГОВОЙ
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3 416 работников образовательных учреждений своевременно не получили зарплату за сентябрь 2019 года.3 416 работников образовательных учреждений своевременно не получили зарплату за сентябрь 2019 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ходе проверки образовательных учреждений Казани прокуратура выявила факты несвоевременной выдачи зарплаты учителям. Это происходило в 43 школах.

- Установлено, что сроки выплаты заработной платы педагогам определены Исполкомом Казани два раза в месяц: 25-го числа текущего и 10-го числа следующего за расчетным месяцем. Между тем 3 416 работников образовательных учреждений Вахитовского и Приволжского районов Казани своевременно не получили ее за сентябрь текущего года, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

По итогам проверки надзорный орган в адрес и.о. начальника управления образования Казани внес представление об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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