За сутки в Ульяновске сбили четырех пешеходов, один погиб

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-13T12:10:56+03:00

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За прошедшие сутки в Ульяновской области произошло сразу несколько серьезных ДТП. Трижды под колеса автомобилей попадали пешеходы.

Так, в Заволжском районе около дома № 30 по улице Брестской в 7.15 30-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Сид», сбил пешехода, находившегося на проезжей части. При этом, сказать точно, что делал пострадавший на дороге, не понятно. По данным пресс-службы регионального МВД, переходить дорогу пешеход не собирался. В результате мужчину, чья личность пока не установлена, госпитализировали. Увы, но в больнице пострадавший скончался.

Далее, в Ленинском районе Ульяновска около дома № 21 по проспекту Нариманова в 17.25 45-летний водитель, управляя автомобилем «Ситроен», сбил пешехода, переходившего проезжую часть по «зебре». В результате ДТП пешеход, которым оказался 50-летний мужчина, попал в больницу.

В Засвияжском районе около дома № 25 по улице Александра Невского в 18.26 29-летний водитель, находясь за рулем «Шевроле Кобальт», сбил 29-летнюю женщину, которая шла по «зебре». Как итог - пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Кроме того, в Ульяновске около дома № 44/6 по улице Ефремова в 18.58 38-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21144», сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте. В результате, пенсионерку госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU