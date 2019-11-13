14 ноября в Вахитовского районе Казани пять домов на день оставят без света
Отключение электричества плановое и связано с ремонтом и техобслуживанием на сетях
Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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В этот четверг, 14 ноября, в Вахитовском районе столицы Татарстана на день отключат свет. Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.
В итоге отключение света коснется лишь пяти домов. Так, его с 8.00 до 17.00 его не будет по следующим адресам: улица Петербургская, 12, 14, 61, 65, 67.
ИСТОЧНИК KP.RU