2019-11-13T10:46:25+03:00
Общество

14 ноября в Вахитовского районе Казани пять домов на день оставят без света

Отключение электричества плановое и связано с ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
Изменить размер текста:

В этот четверг, 14 ноября, в Вахитовском районе столицы Татарстана на день отключат свет. Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

В итоге отключение света коснется лишь пяти домов. Так, его с 8.00 до 17.00 его не будет по следующим адресам: улица Петербургская, 12, 14, 61, 65, 67.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанская таможня не пропустила санкционный хамон
В Казани передали в суд дело тату-мастера дело наркозакладчика, избившего полицейских
В Чувашии сотрудника колонии, где сидят террористы, заподозрили в том, что он забрал у зеков мобильники
Прокурор Чувашии предложил больше варить домашнего пива
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
В ЖК «Салават купере» достроили два новых детсада на 520 мест
В 43 школах Казани учителям не выдавали вовремя зарплату
Татарский театр кукол "Экият" отправится на фестиваль в Туркмению
«Вынуждены идти на крайние меры»: казанские перевозчики продают свои новые автобусы
За сутки в Ульяновске сбили четырех пешеходов, один погиб
Попросился переночевать: татарстанца задержали за убийство отчима
Неэпидемический уровень: за неделю в Казани ОРВИ заболели 6 090 горожан