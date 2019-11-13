2019-11-13T10:20:23+03:00
Общество

Неэпидемический уровень: за неделю в Казани ОРВИ заболели 6 090 горожан

В целом же по Татарстану зарегистрировано более 11 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции
Олег ЛУГОВОЙ
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На данный момент в республике не зарегистрировано ни одного случая гриппа.На данный момент в республике не зарегистрировано ни одного случая гриппа.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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За последнюю неделю, по данным Роспотребнадзора Татарстана, в Казани ОРВИ заболели 6 090 горожан. В целом же по республике речь идет о 11 060 инфицированных. При этом не было зарегистрировано ни одного случая гриппа. Специалисты считают, что ситуация с ОРВИ в регионе сейчас находится на неэпидемическом уровне.

К слову, на данный момент в Татарстане от гриппа привито уже более 1,4 миллиона человек – это 38,8% всего населения региона. В планах на сезон 2019/2020 довести этот показатель в республике до 50%.

- Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки, - утверждают в Роспотребнадзоре \ Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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