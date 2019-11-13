Пенсионер погиб из-за сигареты: в Татарстане горел двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-13T09:23:46+03:00

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Накануне вечером в селе Нижний Услон Верхнеуслонского района на улице Карла Маркса загорелась одна из квартир в двухэтажном доме.

Его жители встретили прибывших пожарных на улице – люди самостоятельно эвакуировались. К этому времени пламя уже было готово врываться из окон горящей квартиры. Еще чуть-чуть и огонь мог перекинуться на второй этаж. К счастью, пламя удалось сбить, пожар был потушен. Его площадь составила 30 квадратных метров. Во время тушения в квартире нашли тело 65-летнего мужчины. По предварительной информации, он погиб в ходе пожара, который предположительно возник из-за неосторожности при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU