2019-11-13T09:23:46+03:00
Происшествия

Пенсионер погиб из-за сигареты: в Татарстане горел двухэтажный дом

Площадь пожара составила 30 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
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Еще чуть-чуть и огонь мог перекинуться на этаж выше.Еще чуть-чуть и огонь мог перекинуться на этаж выше.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Накануне вечером в селе Нижний Услон Верхнеуслонского района на улице Карла Маркса загорелась одна из квартир в двухэтажном доме.

Его жители встретили прибывших пожарных на улице – люди самостоятельно эвакуировались. К этому времени пламя уже было готово врываться из окон горящей квартиры. Еще чуть-чуть и огонь мог перекинуться на второй этаж. К счастью, пламя удалось сбить, пожар был потушен. Его площадь составила 30 квадратных метров. Во время тушения в квартире нашли тело 65-летнего мужчины. По предварительной информации, он погиб в ходе пожара, который предположительно возник из-за неосторожности при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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