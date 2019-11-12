23 ноября в центре Казани пройдет шествие Дедов Морозов

СЕГОДНЯ 18:46 2019-11-12T18:46:42+03:00

Оно посвящено 10-летнему юбилею резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в Арском районе Татарстана

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В конце ноября, а именно 23 числа, резиденция татарского зимнего волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Арском районе Татарстана отмечает свой 10-летний юбилей.

В честь такого события в этот день в центре Казани – на улице Баумана, пройдет шествие Дедов Морозов.

Так в нем примет участие не только российский зимний волшебник из Великого Устюга со Снегурочкой, но и Байкальский Дед Мороз, Санта Клаус из Финляндии, Тол Бабай из Удмуртии, Матушка Зима, Девица Метелица и Кикимора Вятская.

Начало шествия запланировано на 12.00.

Отмечать продолжат спектаклем «Сказочный переполох», который пройдет в Поволжской Академии физкультуры, спорта и туризма. Начало представления – в 19.00.

А на следующий день, 24 ноября, все участники праздника соберутся в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, что в селе Новый Кырлай. Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU