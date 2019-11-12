2019-11-12T18:46:42+03:00
Общество

23 ноября в центре Казани пройдет шествие Дедов Морозов

Оно посвящено 10-летнему юбилею резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в Арском районе Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

В конце ноября, а именно 23 числа, резиденция татарского зимнего волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Арском районе Татарстана отмечает свой 10-летний юбилей.

В честь такого события в этот день в центре Казани – на улице Баумана, пройдет шествие Дедов Морозов.

Так в нем примет участие не только российский зимний волшебник из Великого Устюга со Снегурочкой, но и Байкальский Дед Мороз, Санта Клаус из Финляндии, Тол Бабай из Удмуртии, Матушка Зима, Девица Метелица и Кикимора Вятская.

Начало шествия запланировано на 12.00.

Отмечать продолжат спектаклем «Сказочный переполох», который пройдет в Поволжской Академии физкультуры, спорта и туризма. Начало представления – в 19.00.

А на следующий день, 24 ноября, все участники праздника соберутся в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, что в селе Новый Кырлай. Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первым пассажирам «трамвая здоровья» в Нижнекамске раздали конфеты
В Казани обсудят установку новогодней елки и колеса обозрения в парке Урицкого
Брызнул газом из баллончика и зарезал: житель Чувашии, не пробывший на свободе и года, снова пойдет под суд
В 2020 году в Татарстане по нацпроекту будут отремонтированы 114 километров дорог
В Татарстане из открытых в 2016 году малых предприятий около 35% закрылось, не проработав и трех лет
Пустые бутылки на кофе: в Казани появился первый аппарат по такому обмену
В казанском ЖК «Станция Спортивная» открылся новый детсад комбинированного типа №138
Казань вошла в топ-5 городов России, где жители лучше всех знают английский язык
9,2 миллиона рублей субсидий за несуществующую недвижимость: в Татарстане будут судить главу районного БТИ
В Казани жителя Воронежа задержали с более чем полкило наркотиков
Тренер Ак Барса о новичках перед игрой с Авангардом: планируем, что будут играть
В Марий Эл "беременная проститутка" требовала у клиента деньги на аборт
Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G
В Казани утром пьяный водитель на иномарке влетел в забор
Рустам Минниханов обсудил возможность создания в Татарстане Центра фигурного катания
В Чебоксарах волонтеры приступили к активному поиску пропавшей 35-летней Александры Смеловой