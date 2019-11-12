В Казани следственный комитет проверит, на каком основании у пенсионерки изъяты две внучки

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-12T14:35:59+03:00

Следственный комитет по итогам проверки примет решение возбуждать по данным фактам уголовное дело или нет. Фото: Иван ПЕТРОВ

Пока утверждается, что это было сделано из-за долгов женщины по коммуналке

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Жительница Казани обратилась во время личного приема к главе СУ СКР Татарстана с жалобой на то, что органы опеки незаконно изъяли у нее двух малолетних внучек.

Женщина рассказала, что ее дочь была лишена родительских прав, а девочки проживали вместе с ней. Но у пенсионерки накопились долги по коммуналке - более 100 тысяч рублей. За что, по ее словам, в квартире отключили электричество.

Как утверждает женщина, органы опеки не позволили ей взять опекунство над родными внучкам, ссылаясь даже не возраст, а именно на долги пенсионерки.

По решению органов опеки в 2018 году из семьи была изъята младшая внучка, спустя несколько месяцев - вторая, девятилетняя.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU