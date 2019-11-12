В Татарстане ищут мужчину, который ушел из дома 27 октября и пропал

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-12T11:22:22+03:00

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В Татарстане ищут 60-летнего Камиля Калимуллина. Мужчина ушел из дома в городе Азнакаево 27 октября, но до сих пор не вернулся обратно. Известно, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Камиль ростом около 170-173 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза и густые брови. На момент пропажи он был одет в синюю спецовку с белой надписью на спине «Татнефть» и черные ботинки. С собой у мужчины был рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Камиля Калимуллина, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU