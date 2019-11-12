13 ноября два района Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-12T11:03:00+03:00

Электричества не будет с 8.00 до 18.00 Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Речь идет о домах на улице Петербургская и в поселках Восточный и Салмачи

Изменить размер текста: A A

В среду, 13 ноября, в Вахитовском и Приволжском районах Казани отключат электричество. Причиной этого станет плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в домах № 12, 14, 61, 65, 67 на улице Петербургская. А с 8.00 до 18.00 - в домах поселков Восточный и Салмачи Приволжского района по улицам: 2-я Землемерная, Мифтахетдина Акмуллы, Акташ, Веселая, Вязовая, Дэрдменда, Николая Заболоцкого, Землемерная, генерала Кобякова, Лирическая, Лиственная, Мизгел, Мянгелек, Надежды, Овражная, Раушан, Ромашек, Сабантуй, Серебряная, Снежная, Вероники Тугиновой, Уртак, Мирхайдара Файзи, Цветной переулок, Центральная, Файзрахмана Юнусова, Якын, Яркая.

ИСТОЧНИК KP.RU