2019-11-12T10:50:15+03:00
Происшествия

В Чувашии "пьяный" таксист врезался в дерево, пострадал он и его пассажирка

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Вятка-2"
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 12 ноября, в 6.35 на трассе "Вятка-2" возле организации "Геона" в селе Чемурши. Там на полном ходу с трассы вылетел автомобиль "Лада Гранта". Легковушка врезалась в дерево. В больницу с травмами различной степени тяжести увезли самого водителя и его пассажирку.

Как рассказали собственные источники "Комсомольской правды Казань" в правоохранительных органах Чувашии, девушка села в автомобиль незадолго до аварии. Она заподозрила, что водитель пьян и решила выйти из автомобиля. Но мужчина отказался останавливаться и прибавил скорость. Он не справился с управлением, "Гранту" занесло и она вылетела с трассы в кювет, где столкнулась с деревом.

Опасения пассажирки сможет подтвердить или опровергнуть анализ крови, который у водителя взяли в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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