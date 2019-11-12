В Татарстане загорелась церковная лавка

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-12T09:40:24+03:00

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Пожар в церковной лавки Воскресенской церкви в Нижнекамске на улице Мурадьяна произошел 11 ноября в 1.30. К приезду огнеборцев складское помещение, где хранились иконы, свечи, книги, было объято огнем, было сильное задымление. Всполохи пламени можно было наблюдать из окна.

Для локализации пожара хватило 20 минут, еще через некоторое время огонь потушили.

В лавке начался пожар ночьюФото: МЧС Татарстана

- Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной начала пожара стали нарушения при монтаже электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU