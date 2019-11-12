2019-11-12T09:40:24+03:00
Происшествия

В Татарстане загорелась церковная лавка

Пожар произошел в Воскресенской церкви Нижнекамска
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в церковной лавки Воскресенской церкви в Нижнекамске на улице Мурадьяна произошел 11 ноября в 1.30. К приезду огнеборцев складское помещение, где хранились иконы, свечи, книги, было объято огнем, было сильное задымление. Всполохи пламени можно было наблюдать из окна.

Для локализации пожара хватило 20 минут, еще через некоторое время огонь потушили.

В лавке начался пожар ночью Фото: МЧС Татарстана

В лавке начался пожар ночьюФото: МЧС Татарстана

- Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной начала пожара стали нарушения при монтаже электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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