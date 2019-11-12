2019-11-12T08:30:37+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в столкновении трех автомобилей пострадали 8 человек

Один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествия. Фото Сергея ЯкушкинаС места происшествия. Фото Сергея Якушкина
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла в понедельник, 11 ноября, в 21.20 на выезде из Чебоксар на Лапсарском проезде. По предварительным данным, водитель грузовика МАН, двигаясь в сторону Чебоксар, грубо нарушил правила дорожного движения - он при повороте налево не уступил дорогу "двенадцатой", которую после столкновения отбросило на "Ладу Гранту".

В результате столкновения медицинская помощь потребовалась двум водителям отечественных легковушек и шести пассажирам этих автомобилей. В каждом из них получили травмы различной степени тяжести по три человека, в салоне "Лады Гранты" находился несовершеннолетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24