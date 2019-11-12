В Чебоксарах в столкновении трех автомобилей пострадали 8 человек

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-12T08:30:37+03:00

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Страшная авария произошла в понедельник, 11 ноября, в 21.20 на выезде из Чебоксар на Лапсарском проезде. По предварительным данным, водитель грузовика МАН, двигаясь в сторону Чебоксар, грубо нарушил правила дорожного движения - он при повороте налево не уступил дорогу "двенадцатой", которую после столкновения отбросило на "Ладу Гранту".

В результате столкновения медицинская помощь потребовалась двум водителям отечественных легковушек и шести пассажирам этих автомобилей. В каждом из них получили травмы различной степени тяжести по три человека, в салоне "Лады Гранты" находился несовершеннолетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU