В Казани появился еще один музей – музей МВД Татарстана
В этот понедельник, 11 ноября, в Казани свои двери открыл новый музей – музей МВД Татарстана. В церемонии его открытия принял действующий глава ведомства Артем Хохорин, а также его предшественник – ныне руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров.
Кроме того открытый музей вместе с ними посетили главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимерзянов, руководители подразделений регионального МВД и ветераны органов внутренних дел республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU