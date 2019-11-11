2019-11-11T18:36:51+03:00
Общество

В Казани появился еще один музей – музей МВД Татарстана

В церемонии его открытия приняли участие как действующий глава республиканского ведомства, так и предыдущий
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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В этот понедельник, 11 ноября, в Казани свои двери открыл новый музей – музей МВД Татарстана. В церемонии его открытия принял действующий глава ведомства Артем Хохорин, а также его предшественник – ныне руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров.

Кроме того открытый музей вместе с ними посетили главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимерзянов, руководители подразделений регионального МВД и ветераны органов внутренних дел республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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