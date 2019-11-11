13 ноября жителей Кировского района Казани до ночи оставят без воды
Отключение произойдет только по ряду адресов
Воды не будет с 9.00 и до 0.00.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за работ на сетях водопровода в эту среду, 13 ноября, в ряде домов Кировского района столицы Татарстана пересохнут краны.
Так, воды не будет с 9.00 и до 0.00 по следующим адресам: Горьковское шоссе, 2, 24 (гимназия №3), 26, 26/1, 28, 30, 46, в нечетных домах с №11 по №53, улица Окольная, 1, 3, 5, 9 (школа №137), 16; а также в домах, расположенных на улицах: 40 лет Октября, Глазовская, Маршрутная, Можайского, Самарская, Телецентра.
Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.
ИСТОЧНИК KP.RU