В Казани 14 февраля откроется первый в регионе FoodMall

СЕГОДНЯ 17:43 2019-11-11T17:43:37+03:00

Новый гастрономический "рай" для гурманов будет расположен на площади 2000 квадратных метров Фото: Ирина ЛЕСКОВА

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Первый в истории республики FoodMall с уникальной гастрономической атмосферой откроется на день влюбленных, 14 февраля 2020 года. Место притяжения всех любителей вкусной пищи планируется на улице Николая Ершова, дом 1а.

По замыслу организаторов, под одной крышей смогут разместиться 55 различных концепций кулинарии всех народов мира. Будут развиваться кафе и закусочные с направлением правильного питания, и для вегаторианцев.

Общая площадь корнеров - 2000 квадратных метров, где смогут ежедневно полакомиться 12 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU