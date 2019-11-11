2019-11-11T17:07:06+03:00
Общество

Сити-менеджера Чебоксар "достали" грязные автобусы

Алексей Ладыков потребовал принять меры
Лика ИСАЕВА
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Автобусы в Чебоксарах очень грязныеАвтобусы в Чебоксарах очень грязныеФото: На связи
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Во время традиционной утренней планерки в администрации столицы Чувашии сити-менеджер Алексей Ладыков метал гром и молнии. Он разразился гневной речью в адрес автотранспортных предприятий, работающих на пассажирских перевозках. Дело в том, что автомобили в течение дня автомобили выходят а маршруты грязными.

- Эти автобусы перевозят наших пассажиров, и должны быть чистыми как внутри, так и снаружи, - не мог успокоиться Алексей Ладыков. - Раздражает, когда по городу ездят грязные автобусы, сантиметр грязи! Прошу принять меры.

За грязные автобусы предприятиям грозит штраф, ведь в контрактах, которые они заключили с городом, автобусы должны быть чистыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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