Татарский кукольный театр "Экият" отправляется на фестиваль "Крымская театральная осень-2019"
Уже 15 ноября русская группа Татарского государственного театра кукол "Экият" отправится в Ялту на фестиваль "Крымская театральна осень-2019". Труппа привезет премьеру 2019 года - спектакль "Сказка о царе Салтане" Александра Пушкина. 16 ноября казанские кукольники покажут музыкальную сказку на сцене Ялтинского театра имени Антона Павловича Чехова.
СПРАВКА
С 12 по 20 ноября в Республике Крым, в городах Симферополе, Ялте, Керчи состоится фестиваль «Крымская театральная осень-2019», который приурочен к Году театра в России. На фестивале будут представлены спектакли театров из национальных республик России, поставленные по произведениям русской и советской классики.
Двенадцать театральных коллективов из одиннадцати регионов привезут в Крым свои лучшие постановки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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