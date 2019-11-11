2019-11-11T14:36:34+03:00
Происшествия

В Марий Эл водитель погиб, вылетев на скорости в кювет

В больницу доставлены его супруга и годовалый ребенок
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 9 ноября, в 22.50 на 55 километре автодороги «Звенигово – Шелангер – Морки» в Звениговском районе Марий Эл. По предварительным данным, 27-летний водитель, управляя отечественной легковушкой LADA Vesta, не выбрал безопасную скорость. Он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

- В результате аварии водитель автомашины от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - Его 28-летняя пассажирка и годовалый ребенок-пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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