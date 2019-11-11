2019-11-11T14:07:09+03:00
Экономика

Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств

Поделиться:
Изменить размер текста:

Паевые инвестиционные фонды ВТБ в октябре стали лидерами по объемам привлеченных средств на российском рынке. Первое место занял ВТБ – Фонд Сбалансированный (годовая доходность – 20,2%), в который было привлечено 2,1 млрд руб. за месяц. На втором месте по рынку - ВТБ – Фонд Казначейский (годовая доходность – 10,65%) с объемом привлечения 2 млрд руб. С начала года стоимость чистых активов по всем фондам ВТБ выросла в два раза и превысила 80 млрд руб.

- ВТБ сегодня является лидером в России по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. На ПИФы ВТБ приходится более половины общего притока средств на этот рынок. Такого результата удалось добиться благодаря одной из самых широких линеек, которую мы предлагаем клиентам. В ней представлено 24 фонда, покрывающих различные классы активов, как на локальном, так и на международном рынках. Создание лучшего на рынке провайдера инвестиционных решений для физических лиц и институциональных клиентов является стратегической задачей ВТБ. Совершенствование линейки ПИФ – одна из составляющих этой работы. Также немаловажную роль играет развитие цифровых каналов: инвестировать средства через биржевые фонды ВТБ сейчас можно в несколько кликов через приложение ВТБ Мои Инвестиции, - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимир Потапов.

ВТБ – Фонд Казначейский продолжает оставаться крупнейшим фондом российского рынка со стоимостью чистых активов более 33 млрд руб. Также по итогам десяти месяцев 2019 г. ВТБ Капитал Инвестиции показали высокие результаты управления капиталом. ПИФы ВТБ стали лидерами по доходности с начала года среди всех российских фондов акций. На конец октября доходность ВТБ – Фонд Акций составила 30,53%, ВТБ - Индекс МосБиржи – 29,53%. ВТБ – Фонд Смешанных Инвестиций стал самым доходным фондом на российском рынке за последние 3 года среди сбалансированных, обеспечив клиентам прирост капитала в 82,33%.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Морось, туман и гололедица: какая погода ожидается в Татарстане
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Татарский кукольный театр "Экият" отправляется на фестиваль "Крымская театральная осень-2019"
В Чебоксарах Бонни и Клайд из интернета напали на хозяйку съемной квартиры
В Марий Эл водитель погиб, вылетев на скорости в кювет
Защищаясь вцепился зубами в ухо: жителя Чебоксар будут судить за попытку убийства сожителя соседки
В Марий Эл из легковушки на полном ходу на дорогу выпал пассажир
В Казани застройщиков вместо вырубленных ими деревьев заставили посадить 1,5 тысячи новых
В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" маму с 4-летней дочерью
Шесть способов снизить расходы на мобильную связь и интернет
В мэрии Казани в качестве нового главы управления здравоохранения города представили Владимира Жаворонкова
Изнасилование после праздника: жителя Чувашии будут судить за надругательство над 15-летней школьницей
В Казанском танковом училище открыли памятник Михаилу Калашникову
В Казани идет эвакуация ТЦ "Кольцо"
В Марий Эл в полночь перевернулась "скорая"