Защищаясь вцепился зубами в ухо: жителя Чебоксар будут судить за попытку убийства сожителя соседки

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-11T13:59:44+03:00

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В Чебоксарах 37-летнего горожанина обвиняют в покушении на убийство. Как следует из материалов уголовного дела, вечером 21 августа текущего года он гостил в квартиры своей соседки по дому.

Там он выпивал вместе с ее 50-летним сожителем. Во время застолья между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. По версии следствия, именно тогда гость и схватился за кухонный нож, которым нанес оппоненту три прицельных удара в шею и плечо. Раненный попытался было защититься, но все, что он мог сделать в тот момент так это вцепиться зубами в левое ухо нападавшего. За что получил еще один удар ножом, в этот раз он пришелся в грудь.

Окровавленный мужчина смог оттолкнуть нападавшего и сбежать от него на улицу, где попросил прохожих вызвать ему «скорую». Медики оперативно прибыли на место происшествия и смогли спасти жизнь пострадавшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Напавшего задержали и поместили под стражу.

- Расследование завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU