2019-11-11T13:59:44+03:00
Происшествия

Защищаясь вцепился зубами в ухо: жителя Чебоксар будут судить за попытку убийства сожителя соседки

Раненный потерпевший смог выбежать на улицу и попросить помощи у прохожих
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Несмотря на полученные ножевые ранения, потерпевший смог оттолкнуть нападавшего.Несмотря на полученные ножевые ранения, потерпевший смог оттолкнуть нападавшего.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Чебоксарах 37-летнего горожанина обвиняют в покушении на убийство. Как следует из материалов уголовного дела, вечером 21 августа текущего года он гостил в квартиры своей соседки по дому.

Там он выпивал вместе с ее 50-летним сожителем. Во время застолья между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. По версии следствия, именно тогда гость и схватился за кухонный нож, которым нанес оппоненту три прицельных удара в шею и плечо. Раненный попытался было защититься, но все, что он мог сделать в тот момент так это вцепиться зубами в левое ухо нападавшего. За что получил еще один удар ножом, в этот раз он пришелся в грудь.

Окровавленный мужчина смог оттолкнуть нападавшего и сбежать от него на улицу, где попросил прохожих вызвать ему «скорую». Медики оперативно прибыли на место происшествия и смогли спасти жизнь пострадавшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Напавшего задержали и поместили под стражу.

- Расследование завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Морось, туман и гололедица: какая погода ожидается в Татарстане
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Татарский кукольный театр "Экият" отправляется на фестиваль "Крымская театральная осень-2019"
В Чебоксарах Бонни и Клайд из интернета напали на хозяйку съемной квартиры
В Марий Эл водитель погиб, вылетев на скорости в кювет
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
В Марий Эл из легковушки на полном ходу на дорогу выпал пассажир
В Казани застройщиков вместо вырубленных ими деревьев заставили посадить 1,5 тысячи новых
В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" маму с 4-летней дочерью
Шесть способов снизить расходы на мобильную связь и интернет
В мэрии Казани в качестве нового главы управления здравоохранения города представили Владимира Жаворонкова
Изнасилование после праздника: жителя Чувашии будут судить за надругательство над 15-летней школьницей
В Казанском танковом училище открыли памятник Михаилу Калашникову
В Казани идет эвакуация ТЦ "Кольцо"
В Марий Эл в полночь перевернулась "скорая"