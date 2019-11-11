В мэрии Казани в качестве нового главы управления здравоохранения города представили Владимира Жаворонкова
11 ноября на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани в качестве нового главы управления здравоохранения города представили Владимира Жаворонкова.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Жаворонков прошел путь от медбрата до зам главврача Республиканского онкологического диспансера. В итоге новый начальник победил еще и в конкурсе «Лидеры России».
Решение об его назначении было принято совместно с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым.
СПРАВКА
Владимир Жаворонков родился 9 мая 1985 года в Казани. В 2008 году окончил Казанский государственный медицинский университет. Работал младшим медбратов в казанской Горбольнице №6.
С 2016 по 2019 года занимал должность заместителя главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера по организационно-методической работе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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