2019-11-11T12:02:46+03:00
Общество

В мэрии Казани в качестве нового главы управления здравоохранения города представили Владимира Жаворонкова

Он является победителем конкурса «Лидеры России»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Денис ГордийкоФото: Денис Гордийко
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11 ноября на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани в качестве нового главы управления здравоохранения города представили Владимира Жаворонкова.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Жаворонков прошел путь от медбрата до зам главврача Республиканского онкологического диспансера. В итоге новый начальник победил еще и в конкурсе «Лидеры России».

Решение об его назначении было принято совместно с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым.

СПРАВКА

Владимир Жаворонков родился 9 мая 1985 года в Казани. В 2008 году окончил Казанский государственный медицинский университет. Работал младшим медбратов в казанской Горбольнице №6.

С 2016 по 2019 года занимал должность заместителя главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера по организационно-методической работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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