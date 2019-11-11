В Казанском танковом училище открыли памятник Михаилу Калашникову
Событие приурочили к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора, создателя одноименного автомата
Фото: ru.wikipedia.org
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В этот понедельник, 11 ноября, на территории Казанского танкового училища в торжественной обстановке был открыт памятник легендарному конструктору Михаилу Калашникову. Событие приурочили к 100-летию со дня рождения создателя одноименного автомата.
Скульптура представляет собой бюст Калашникова, держащего в руках изобретенное им оружие. Композиция высотой в четыре метра сделана из гранита и окрашена под бронзу.
Казанское танковое училище получило памятник в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Автор скульптуры Салават Щербаков.
ИСТОЧНИК KP.RU