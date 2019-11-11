В Казанском танковом училище открыли памятник Михаилу Калашникову

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-11T11:10:06+03:00

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В этот понедельник, 11 ноября, на территории Казанского танкового училища в торжественной обстановке был открыт памятник легендарному конструктору Михаилу Калашникову. Событие приурочили к 100-летию со дня рождения создателя одноименного автомата.

Скульптура представляет собой бюст Калашникова, держащего в руках изобретенное им оружие. Композиция высотой в четыре метра сделана из гранита и окрашена под бронзу.

Казанское танковое училище получило памятник в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Автор скульптуры Салават Щербаков.

ИСТОЧНИК KP.RU