В Казани идет эвакуация ТЦ "Кольцо"
Причины происшествия выясняются
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Очевидцы сообщают "Комсомольской правде Казань", что происходит эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ "Кольцо" в Вахитовском районе столицы Татарстана.
- Стоят автомобили "скорых", пожарных, полиции, никого в здание не пускают, - описал происходящее свидетель.
Причины происшествия выясняются. Предварительно, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании торгового центра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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