2019-11-11T08:45:41+03:00
Общество

В Казани новый зоопарк «Река Замбези» заработает накануне Нового года 2020

Сейчас там происходит поэтапное переселение животных в вольеры
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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Самый крупный, на сегодня, житель нового казанского зоопарка «Река Замбези» - бегемот Захария, переселена в недавно построенный для нее вольер.

Заполнение африканской части зооботсада происходит поэтапно. Так, уже состоялся переезд сурикатов, даманов, крокодилов и двух особей белоголовых сипов. Идет период их адаптации.

На данный момент для «Реки Замбези» было куплено и доставлено в Казань представители 22 из запланированных 34 видов животного мира Африки. Полностью новый зоопарк хотят заселить в 2020-2021 годах.

А заработать, то есть принять первых посетителей, «Река Замбези» должна уже в конце декабря – накануне Нового года 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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