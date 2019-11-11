2019-11-11T08:34:43+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в ДТП с троллейбусом, маршруткой и двумя иномарками пострадали три человека

Авария произошла по принципу «домино» [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта НА СВЯЗИФото: с сайта НА СВЯЗИ
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Накануне вечером – около 16.20, в столице Чувашии произошло ДТП по принципу «домино». Так, на проспекте Максима Горького перед въездом на перекресток с улицей Университетская троллейбус врезался в зад маршрутки. Ту от удара толкнуло на внедорожник Тойота Ланд Крузер. Инерции хватило, чтобы автомобиль въехал в еще одну иномарку – Субару.

Фото: с сайта НА СВЯЗИ

Фото: с сайта НА СВЯЗИ

В результате в данному дорожно-транспортном происшествии пострадали три женщины пассажира маршрутки, на которую пришелся первый удар. По информации ГИБДД Чувашии, все водители в момент столкновения были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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