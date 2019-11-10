В Чувашии водитель "Лады Ларгус" насмерть сбил пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-10T14:28:23+03:00

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Смертельная авария произошла в субботу, 9 ноября. в 17.35 на 14 километре автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» в Ядриснском районе республики. По предварительным данным, 29-летний житель Нижегородской области, управляя отечественным автомобилем «Лада-Ларгус», сбил мужчину-пешехода. 58-летний пострадавший переходил дорогу не по правилам, и полученные им травмы оказались смертельными.

Еще один наезд легковушки на пешехода произошел в субботу, 9 ноября, в 13.00 на улице Пушкина в Канаше. Там местный житель, управляя автомобилем «Тойота-Камри», на регулируемом перекрестке при повороте налево по зеленому сигналу светофора сбил школьника. Пострадавший - 17-летний молодой человек, был доставлен в больницу. Водитель, сбивший подростка, с начала года уже 11 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в основном за превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU