2019-11-10T12:06:31+03:00
Происшествия

В Татарстане ревнивая женщина ударила ножом свою приятельницу

Пострадавшую увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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Злоумышленницу задержалиЗлоумышленницу задержалиФото: Из материалов пресс-службы
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Две жительницы Набережных Челнов встретились в квартире, которая принадлежит 44-летней женщине. Вечеринка с чаем и тортиком переросла в застолье со спиртным и закусками.

Во время этой вечеринки разговор зашел о мужчинах, и хозяйка квартиры набросилась с ножом на свою 36-летнюю гостью. Когда она поняла, что ранила приятельницу в живот, то вызвала медиков и сама оказала раненной первую помощь.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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