В Татарстане ревнивая женщина ударила ножом свою приятельницу
Две жительницы Набережных Челнов встретились в квартире, которая принадлежит 44-летней женщине. Вечеринка с чаем и тортиком переросла в застолье со спиртным и закусками.
Во время этой вечеринки разговор зашел о мужчинах, и хозяйка квартиры набросилась с ножом на свою 36-летнюю гостью. Когда она поняла, что ранила приятельницу в живот, то вызвала медиков и сама оказала раненной первую помощь.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью" .
ИСТОЧНИК KP.RU
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