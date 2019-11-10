"Пьяные" супруги в Набережных Челнах упали на козырек подъезда

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-10T10:58:46+03:00

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Необычную сцену увидели рано утром - в 3.5, в воскресенье, 10 ноября, жители одного из многоэтажных домов в Набережных Челнах. На козырьке подъезда сидела молодая пара. 21-летняя женщина и ее 27-летний супруг, по предварительной версии, были пьяны. Как они упали со второго этажа на козырек своего подъезда, пока неизвестно.

Вызволить их поспешили сотрудники МЧС Татарстана. При помощи спецлестницы они сумели снять обоих супругов. По предварительным данным, во время падения женщина получила ушибы и доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU