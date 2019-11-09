В 2019 году в Татарстане отмечено снижение количества пожаров

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-09T17:05:27+03:00

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Как сообщил журналистам на пресс-конференции замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Татарстана Максим Трущин, в 2019 году на территории республики наблюдается снижение количества произошедших пожаров.

Так по данным на 1 ноября таковых было зафиксировано 5 021, когда как за предыдущий подобный период было 5 226 пожаров.

Правда, отмечается и рост числа погибших от огня людей – 115 случаев. На пять больше нежели за 10 месяцев 2018 года. К сожалению, в Татарстане на пожарах стали чаще гибнуть дети – 11 летальных случаев (за прошлый период погибли 4 ребенка).

По словам Трущина, почти 40% всех пожаров и около 90% смертельных случаев от огня приходится именно на жилой сектор.

В 2019 году основными причинами возгораний стали: неосторожное обращение с огнем (64,7%), нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования (16,67%), нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (10,7%), поджоги (3,2%), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (2,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU