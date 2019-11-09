В Татарстане план по капремонту домов в 2019 году выполнен на 98,5%

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-09T15:03:47+03:00

На это было уже потрачено более 5,3 миллиарда рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В эту субботу в Доме Правительства на республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что в регионе план по капремонту домов в 2019 году выполнен на 98,5%. На это было уже потрачено более 5,3 миллиарда рублей.

Что же касается строительства в Татарстане новых детских садов, то на данный момент из 30 запанированных на 25 объектах работы уже завершены и получены разрешения на ввод в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU