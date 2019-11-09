В Татарстане на дороге Москва-Уфа иномарка въехала в зад КАМАЗа: один человек погиб
8 ноября в 23.10 на 924 километре автодороги Москва-Уфа 33-летний водитель автомобиля Фольксваген Джетта, двигаясь со стороны столицы, врезался в зад КАМАЗа, который ехал в попутном с ним направлении.
По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость и не соблюдал дистанцию. В результате пострадал его 60-летняя пассажир. Женщина от полученных травм в итоге скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Сообщает МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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