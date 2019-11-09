В Татарстане на дороге Москва-Уфа иномарка въехала в зад КАМАЗа: один человек погиб

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-09T13:10:43+03:00

По предварительной информации, водитель легковушки превысил скорость и не соблюдал дистанцию

Изменить размер текста: A A

8 ноября в 23.10 на 924 километре автодороги Москва-Уфа 33-летний водитель автомобиля Фольксваген Джетта, двигаясь со стороны столицы, врезался в зад КАМАЗа, который ехал в попутном с ним направлении.

По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость и не соблюдал дистанцию. В результате пострадал его 60-летняя пассажир. Женщина от полученных травм в итоге скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Сообщает МВД Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU