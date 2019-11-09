27 мобильников за 110 тысяч рублей: в Чувашии сотрудника колонии будут судить за то, что тот обеспечивал зеков связью

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-09T12:15:19+03:00

Утверждается, что он занимался этим за взятку в течении двух последних лет

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В Чувашии завершено расследование уголовного дела 28-летнего сотрудника колонии №9, что расположена в Цивильске. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 2016 по 2018 года сотрудник колонии проносил туда за деньги мобильные телефоны, которые потом передавал заключенным. Речь идет о 27 аппаратах и одном кард-ридере. Как было подсчитано за свои «услуги» обвиняемый получил 110 тысяч рублей

- Свою вину обвиняемый в полном объеме признал, в содеянном раскаялся, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

В ближайшее время данное дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU