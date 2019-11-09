27 мобильников за 110 тысяч рублей: в Чувашии сотрудника колонии будут судить за то, что тот обеспечивал зеков связью
В Чувашии завершено расследование уголовного дела 28-летнего сотрудника колонии №9, что расположена в Цивильске. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с 2016 по 2018 года сотрудник колонии проносил туда за деньги мобильные телефоны, которые потом передавал заключенным. Речь идет о 27 аппаратах и одном кард-ридере. Как было подсчитано за свои «услуги» обвиняемый получил 110 тысяч рублей
- Свою вину обвиняемый в полном объеме признал, в содеянном раскаялся, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
В ближайшее время данное дело рассмотрит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU