«Вилкой в глаз …»: татарстанец, зарезавший сокамерника за угрозы, приговорен к 8,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-09T10:28:49+03:00

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43-летний татарстанец не так давно освободился из колонии. Ночью 4 июля этого года мужчина приехал в поселок Н. Вязовые Зеленодольского района Татарстана, чтобы навестить своего приятеля, с которым отбывал срок.

Как полагается мужчины выпили за встречу. Вот только во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. Гость схватил нож и ударил им хозяина в грудь. Рана оказалась смертельной, мужчина скончался на месте преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Гостя задержали. Тот признал свою вину, но лишь частично, утверждая, что его сокамерник угрожал ему вилкой.

- В итоге суд приговорил татарстанца к 8,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU