2019-11-09T09:25:13+03:00
Общество

Новый председатель Спорткомитета Казани предложил создать в городе единый центр развития массового спорта

На эту должность был избран директор комплекса «Ракета» Альберт Салихов
Олег ЛУГОВОЙ
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Центр должен заниматься ежедневной и точечной работой с каждой категорией населения для приобщения ее к ЗОЖ.Центр должен заниматься ежедневной и точечной работой с каждой категорией населения для приобщения ее к ЗОЖ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После ухода Светланы Востриковой на пост депутата Госсовета Татарстана ее кресло председателя Спорткомитета Казани займет директор комплекса «Ракета» Альберт Салихов.

Его на эту должность избрали посредством конкурса, который проходил в два этапа. В финал из 14 заявившихся прошли лишь четыре кандидата: и.о. председателя Спорткомитета Казани Линар Гарипов, зам председателя Ленар Гарифуллин, руководитель Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана Петр Королев и директор спортивного комплекса «Ракета» Альберт Салихов.

Все они презентовали экспертному совету во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным свое видение развития спорта и физкультуры в столице Татарстана.

В итоге победил Альберт Салихов, который предложил, в частности, создать в городе единый центр развития массового спорта, который займется ежедневной и точечной работой с каждой категорией населения для приобщения ее к ЗОЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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