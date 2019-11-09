Новый председатель Спорткомитета Казани предложил создать в городе единый центр развития массового спорта

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-09T09:25:13+03:00

Центр должен заниматься ежедневной и точечной работой с каждой категорией населения для приобщения ее к ЗОЖ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На эту должность был избран директор комплекса «Ракета» Альберт Салихов

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После ухода Светланы Востриковой на пост депутата Госсовета Татарстана ее кресло председателя Спорткомитета Казани займет директор комплекса «Ракета» Альберт Салихов.

Его на эту должность избрали посредством конкурса, который проходил в два этапа. В финал из 14 заявившихся прошли лишь четыре кандидата: и.о. председателя Спорткомитета Казани Линар Гарипов, зам председателя Ленар Гарифуллин, руководитель Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана Петр Королев и директор спортивного комплекса «Ракета» Альберт Салихов.

Все они презентовали экспертному совету во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным свое видение развития спорта и физкультуры в столице Татарстана.

В итоге победил Альберт Салихов, который предложил, в частности, создать в городе единый центр развития массового спорта, который займется ежедневной и точечной работой с каждой категорией населения для приобщения ее к ЗОЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU