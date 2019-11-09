Новый председатель Спорткомитета Казани предложил создать в городе единый центр развития массового спорта
После ухода Светланы Востриковой на пост депутата Госсовета Татарстана ее кресло председателя Спорткомитета Казани займет директор комплекса «Ракета» Альберт Салихов.
Его на эту должность избрали посредством конкурса, который проходил в два этапа. В финал из 14 заявившихся прошли лишь четыре кандидата: и.о. председателя Спорткомитета Казани Линар Гарипов, зам председателя Ленар Гарифуллин, руководитель Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана Петр Королев и директор спортивного комплекса «Ракета» Альберт Салихов.
Все они презентовали экспертному совету во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным свое видение развития спорта и физкультуры в столице Татарстана.
В итоге победил Альберт Салихов, который предложил, в частности, создать в городе единый центр развития массового спорта, который займется ежедневной и точечной работой с каждой категорией населения для приобщения ее к ЗОЖ.
ИСТОЧНИК KP.RU