«Нижнекамскнефтехим» сбрасывал сточные воды в реку, из-за чего она побелела и вспенилась

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-08T18:04:08+03:00

В отобранных из нее пробах воды нашли 13 загрязнителей

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Жители села Иштеряково, что в Нижнекамском районе Татарстана, пожаловались в Роспотребнадзор республики на изменения в речке Тунгуча. Она стала белой и вспенилась.

Как оказалось, причиной этого стали сточные воды, которые в реку сбрасывал «Нижнекамскнефтехим». Об этом журналистам сообщил старший госинспектор Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Ленар Низамутдинов.

В Тунгуче было обнаружено 13 загрязнителей. Они стали причиной того, что поверхностно-активных веществ в реке было больше нормы в 98 раз, алюминия – в 14 раз, марганца – в 13.

Штраф, который получит предприятие, может составить 300 тысяч рулей. Однако причиненный им ущерб еще не оценен полностью. Да и на предприятии утверждают, что сброс могли сделать соседние производства.

ИСТОЧНИК KP.RU