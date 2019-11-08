2019-11-08T18:04:08+03:00
Общество

«Нижнекамскнефтехим» сбрасывал сточные воды в реку, из-за чего она побелела и вспенилась

В отобранных из нее пробах воды нашли 13 загрязнителей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: Ленар НизамутдиновФото: Ленар Низамутдинов
Изменить размер текста:

Жители села Иштеряково, что в Нижнекамском районе Татарстана, пожаловались в Роспотребнадзор республики на изменения в речке Тунгуча. Она стала белой и вспенилась.

Как оказалось, причиной этого стали сточные воды, которые в реку сбрасывал «Нижнекамскнефтехим». Об этом журналистам сообщил старший госинспектор Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Ленар Низамутдинов.

В Тунгуче было обнаружено 13 загрязнителей. Они стали причиной того, что поверхностно-активных веществ в реке было больше нормы в 98 раз, алюминия – в 14 раз, марганца – в 13.

Штраф, который получит предприятие, может составить 300 тысяч рулей. Однако причиненный им ущерб еще не оценен полностью. Да и на предприятии утверждают, что сброс могли сделать соседние производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ближайшие годы безработица в Казани не превысит 0,64%, а зарплаты горожан будут только расти
Жительница Йошкар-Олы получила 1,6 миллиона рублей пенсии за умершую сестру
В 2020 году на образование из бюджета Казани будет потрачено более 15 миллиардов рублей
ВТБ профинансировал высокотехнологичный завод ГК «ЭПОТОС»
В Набережных Челнах потратят более 25 миллионов рублей на ремонт ливневок
Казанец из ревности вонзил жене нож в шею
Бюджет Казани на 2020 год по доходам и расходам составит более 24,9 миллиардов рублей
Подросток за рулем: в Марий Эл перевернулся автомобиль - пострадали трое несовершеннолетних
Нападающего казанского «Рубина» вызвали в сборную Исландии
ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
Экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина приговорили к 7 годам колонии
Строительство полилингвальной школы в Казани потребует более 686 миллионов рублей