2019-11-08T19:35:28+03:00
Экономика

В ближайшие годы безработица в Казани не превысит 0,64%, а зарплаты горожан будут только расти

Этому должен поспособствовать рост объема инвестиций в местные предприятия
Алина ГАБДУЛИНА
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По итогам 8 месяцев текущего года средняя зарплата казанцев составила более 45 тысяч рублейПо итогам 8 месяцев текущего года средняя зарплата казанцев составила более 45 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На публичных слушаниях в Доме работников образования Татарстана председатель комитета экономического развития Казани Артур Валиахметов рассказал о прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие три года.

Так, он отметил, что в течение этого срока безработица в столице Татарстана не превысит 0,64%. Кроме того, он отметил возможный ежегодный рост ежемесячной зарплаты казанцев. Причина этого – развитие отраслей экономики.

Так, в 2019 году рост объема инвестиций в основной капитал предприятий города, по мнению Валиахметова, составит 205,9 миллиарда рублей. А прогнозируемый объем инвестиций в 2020 году – 229,2 миллиарда, в 2021-м – 253,8 миллиарда, а в 2022 году – 279,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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