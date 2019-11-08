2019-11-08T17:16:48+03:00
Происшествия

Казанец из ревности вонзил жене нож в шею

Сын женщины вызвал «скорую», потерпевшую удалось спасти
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина утверждает, что не хотел убивать супругу.Мужчина утверждает, что не хотел убивать супругу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В отношении 58-летнего жителя Казани Азата Тухбиева было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Как полагает следствие, вечером 3 ноября этого году в Казан в своем доме на улице Луначарского пьяный мужчина на почве ревности затеял скандал со своей 43-летней женой. В ходе ссоры Тухбиев схватил нож и ударил им в шею супруги.

В это время в соседней комнате находился сын участников конфликта. Он тут же вызвал матери «скорую». Только благодаря этому медикам удалось спасти ее жизнь.

Причастность к данному преступления Тухбиев признал, но лишь частично. По словам мужчины, он не собирался убивать супругу. Вот только очевидцы сообщают, что Тухбиев до этого уже угрожал ей расправой.

- Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Тухбиева меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжатся, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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