2019-11-08T18:45:39+03:00
Экономика

В 2020 году на образование из бюджета Казани будет потрачено более 15 миллиардов рублей

Речь идет о обеспечении им 288 тысяч детей
Алина ГАБДУЛИНА
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На сферу образования из года в год выделяется значительная часть бюджета КазаниНа сферу образования из года в год выделяется значительная часть бюджета КазаниФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году бюджет Казани по доходам и расходам составил 24 миллиарда 964 миллиона рублей. Более 15 миллиардов из этой суммы будет потрачено на сферу образования. Об этом стало известно накануне на публичных слушаниях в Доме работников образования Татарстана.

Выделенные деньги позволят обеспечить дошкольным образованием 74 тысяч детей, общим образованием – 134 тысячи, дополнительным образованием – 80 тысяч.

Кроме того, на социальную политику выделят более 1,6 миллиарда рублей, на физическую культуру и спорт - 1,2 миллиарда рублей, на культуру - 842 миллиона рублей, на организацию деятельности Дирекции парков и скверов – 130 миллионов, на здравоохранение - 20 миллионов рублей.

Еще 5 миллиардов 695 миллионов рублей будет направлено на общегосударственные вопросы, национальную экономику, ЖКХ, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, охрану окружающей среды и обслуживание городского долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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