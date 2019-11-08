2019-11-08T17:07:21+03:00
Экономика

Бюджет Казани на 2020 год по доходам и расходам составит более 24,9 миллиардов рублей

Об этом стало известно на публичных слушаниях
Алина ГАБДУЛИНА
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Проект бюджета Казани на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был представлен на публичных слушанияхПроект бюджета Казани на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был представлен на публичных слушанияхФото: Михаил ФРОЛОВ
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На публичных слушаниях в Доме работников образования Татарстана был представлен проект бюджета Казани на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Так, на будущий год по доходам и расходам он составил 24 миллиарда 964 миллиона рублей, на 2021-й – 25 миллиардов 59 миллионов рублей, а на 2022 год – 25 миллиардов 309 миллионов.

Приглашенный эксперт, доктор экономических наук Надия Сабитова отметила, что представленный проект сформирован с учетом полномочий и расходных обязательств города

Однако это не последние цифры. Окончательно проект документа будет рассмотрен в декабре на сессии Казгордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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